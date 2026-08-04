Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число регионов, где семьям хватает денег на все - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:54 04.08.2026 (обновлено: 09:20 04.08.2026)
В России выросло число регионов, где семьям хватает денег на все

РИА Новости: в 32 регионах РФ стало больше семей, которым хватает денег на все

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 32 российских регионах стало больше семей, которые могут позволить себе любые покупки.
  • Быстрее всего доля таких домохозяйств растет в Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии.
  • Больше всего состоятельных семей в Ямало-Ненецком автономном округе — 66,3 % всех домохозяйств.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семей, которые могут позволить себе любые покупки, по итогам прошлого года стало больше в 32 российских регионах, при этом быстрее всего их доля растет в Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, доля таких домохозяйств по итогам прошлого года увеличилась в ЯНАО на 15,4 процентного пункта, а в Хакасии - на 7,4 процентного пункта.
На третьем месте расположились Магаданская и Московская области, а также Камчатка - там доля состоятельных семей, которым хватает средств для покупки всего, что они считают нужным, увеличилась на 6,2 процентного пункта. В пятерку также входят Мурманская область, где показатель вырос на 4,2 процентного пункта, и Хабаровский край с ростом на 3,1 процентного пункта.
Доля состоятельных домохозяйств Санкт-Петербурга выросла на 2,8 процентного пункта; Краснодарского края, Карелии и Севастополя - на 2,4 процентного пункта. В Тюменской области удельный вес семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, увеличился на 2,3 процентного пункта, в Алтайском крае и Новгородской области - на 1,9 процентного пункта, а в Кемеровской области - на 1,8 процентного пункта.
При этом больше всего состоятельных семей в Ямало-Ненецком автономном округе - 66,3% всех домохозяйств имеет достаточно средств, чтобы совершить любую покупку.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
22 июня, 00:06
 
Хорошие новостиРеспублика ХакасияМосковская область (Подмосковье)КамчаткаОбществоДоходыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала