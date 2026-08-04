В России выросло число регионов, где семьям хватает денег на все

Краткий пересказ от РИА ИИ В 32 российских регионах стало больше семей, которые могут позволить себе любые покупки.

Быстрее всего доля таких домохозяйств растет в Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии.

Больше всего состоятельных семей в Ямало-Ненецком автономном округе — 66,3 % всех домохозяйств.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семей, которые могут позволить себе любые покупки, по итогам прошлого года стало больше в 32 российских регионах, при этом быстрее всего их доля растет в Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.

Так, доля таких домохозяйств по итогам прошлого года увеличилась в ЯНАО на 15,4 процентного пункта, а в Хакасии - на 7,4 процентного пункта.

На третьем месте расположились Магаданская и Московская области , а также Камчатка - там доля состоятельных семей, которым хватает средств для покупки всего, что они считают нужным, увеличилась на 6,2 процентного пункта. В пятерку также входят Мурманская область, где показатель вырос на 4,2 процентного пункта, и Хабаровский край с ростом на 3,1 процентного пункта.

Доля состоятельных домохозяйств Санкт-Петербурга выросла на 2,8 процентного пункта; Краснодарского края, Карелии и Севастополя - на 2,4 процентного пункта. В Тюменской области удельный вес семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, увеличился на 2,3 процентного пункта, в Алтайском крае и Новгородской области - на 1,9 процентного пункта, а в Кемеровской области - на 1,8 процентного пункта.