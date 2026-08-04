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На Урале полиция выясняет обстоятельства нападения на сборщика подписей - РИА Новости, 04.08.2026
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15:51 04.08.2026
На Урале полиция выясняет обстоятельства нападения на сборщика подписей

В Челябинской области выясняют обстоятельства нападения на сборщика подписей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области на сборщика подписей напали и нанесли удар ножом, пострадавшего доставили в реанимацию.
  • После нападения исчезли все 1,4 тысячи подписей, которые сборщик вез в штаб.
  • Полиция выясняет обстоятельства нападения.
ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на сборщика подписей в Челябинской области, который получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Ранее самовыдвиженец по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу №191 Станислав Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье вечером на его сборщика подписей напали и нанесли удар ножом, пострадавшего доставили в реанимацию. Наумов уточнил, что после нападения исчезли все 1,4 тысячи подписей, которые сборщик вез в штаб.
"Сообщение о получении травм зарегистрировано в ОМВД России по Кизильскому району. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
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