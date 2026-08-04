На Урале полиция выясняет обстоятельства нападения на сборщика подписей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области на сборщика подписей напали и нанесли удар ножом, пострадавшего доставили в реанимацию.
- После нападения исчезли все 1,4 тысячи подписей, которые сборщик вез в штаб.
- Полиция выясняет обстоятельства нападения.
ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на сборщика подписей в Челябинской области, который получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Ранее самовыдвиженец по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу №191 Станислав Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье вечером на его сборщика подписей напали и нанесли удар ножом, пострадавшего доставили в реанимацию. Наумов уточнил, что после нападения исчезли все 1,4 тысячи подписей, которые сборщик вез в штаб.
"Сообщение о получении травм зарегистрировано в ОМВД России по Кизильскому району. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.