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Лидер республиканцев в сенате признал разногласия по санкциям против России - РИА Новости, 04.08.2026
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23:39 04.08.2026
Лидер республиканцев в сенате признал разногласия по санкциям против России

Лидер республиканцев в сенате Тьюн признал разногласия по санкциям против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сенате США возникли разногласия по законопроекту о новых санкциях против России.
  • Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн не исключил возможности голосования по поправке об исключении раздела о новых пошлинах.
  • Законопроект предусматривает введение 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% — на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда банков.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн признал, что в процессе принятия законопроекта о новых санкциях против России среди его коллег возникли разногласия, и не исключил возможности голосования по поправке об исключении раздела о новых пошлинах.
Ранее издание Punchbowl сообщило, что сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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Вчера, 05:13
"У нас есть возражения по санкциям против России, с которыми мы сейчас разбираемся. Одно из них как раз связано с этим вопросом, и я полагаю, что если они готовы отказаться от части отведенного времени в обмен на голосование по поправке, то мы, вероятно, вынесем ее на голосование", - сказал Тьюн журналистам, отвечая на вопрос, может ли он допустить к рассмотрению поправку сенатора Рэнда Пола, убирающую из законопроекта положения о новых пошлинах.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что откладывает рассмотрение документа.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма*, предусматривает введение 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. Также документ вводит санкции против ряда банков.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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