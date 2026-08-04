Лидер республиканцев в сенате признал разногласия по санкциям против России

Краткий пересказ от РИА ИИ В сенате США возникли разногласия по законопроекту о новых санкциях против России.

Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн не исключил возможности голосования по поправке об исключении раздела о новых пошлинах.

Законопроект предусматривает введение 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% — на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда банков.

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн признал, что в процессе принятия законопроекта о новых санкциях против России среди его коллег возникли разногласия, и не исключил возможности голосования по поправке об исключении раздела о новых пошлинах.

Ранее издание Punchbowl сообщило, что сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США.

"У нас есть возражения по санкциям против России, с которыми мы сейчас разбираемся. Одно из них как раз связано с этим вопросом, и я полагаю, что если они готовы отказаться от части отведенного времени в обмен на голосование по поправке, то мы, вероятно, вынесем ее на голосование", - сказал Тьюн журналистам, отвечая на вопрос, может ли он допустить к рассмотрению поправку сенатора Рэнда Пола, убирающую из законопроекта положения о новых пошлинах.

Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.

При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что откладывает рассмотрение документа.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма*, предусматривает введение 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. Также документ вводит санкции против ряда банков.