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Сенатор США заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях - РИА Новости, 04.08.2026
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21:25 04.08.2026 (обновлено: 21:26 04.08.2026)
Сенатор США заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях

Punchbowl: сенатор США заблокировал принятие закона о санкциях против России

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США.
  • Законопроект предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
  • Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США, передает издание Punchbowl.
"Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России", - написала в соцсети X корреспондент Punchbowl Лора Вайс.
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Число сенаторов, отказавшихся голосовать по санкциям против России, выросло
30 июля, 03:22
Ранее Punchbowl сообщал, что руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, включая возможное голосование по исключению из него раздела о новых пошлинах. В случае отсутствия возражений сенат мог бы ускоренно перейти к рассмотрению документа, ограничив дебаты двумя часами и допустив только три поправки.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
США ввели санкции против структур Минобороны России
Вчера, 05:13
 
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