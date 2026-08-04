Краткий пересказ от РИА ИИ Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США.

Законопроект предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.

Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США, передает издание Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США, передает издание Punchbowl

"Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России", - написала в соцсети X корреспондент Punchbowl Лора Вайс.

Ранее Punchbowl сообщал, что руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России , включая возможное голосование по исключению из него раздела о новых пошлинах. В случае отсутствия возражений сенат мог бы ускоренно перейти к рассмотрению документа, ограничив дебаты двумя часами и допустив только три поправки.

Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.

При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.