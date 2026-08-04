"Потеря влияния". В США выступили с жутким предупреждением о России

Кроме того, желание сенаторов с помощью этого закона повлиять на Россию не сбудется. На самом деле новый закон с гораздо большей вероятностью укрепит ее решимость и помешает установлению мира на Украине, пишет издание.



Законодательная инициатива, которая была разработана при участии Грэма*, предусматривает 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России в США.