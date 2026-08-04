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"Потеря влияния". В США выступили с жутким предупреждением о России - РИА Новости, 04.08.2026
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10:25 04.08.2026 (обновлено: 21:07 04.08.2026)
"Потеря влияния". В США выступили с жутким предупреждением о России

RS: новые санкции против России в первую очередь навредят самим США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению Responsible Statecraft, санкции, которые предлагал ввести сенатор Линдси Грэм*, навредят больше самим США, чем России.
  • Издание пишет, что США столкнутся с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устанут от использования доллара в качестве оружия и будут искать альтернативы.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Санкции, которые жаждал ввести покойный сенатор Линдси Грэм*, навредят больше самим Соединенным Штатам, чем России, пишет Responsible Statecraft.

"Фактически если кто и проиграет от этого закона, так это США, которые столкнутся с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устанут от использования Штатами доллара в качестве оружия и будут искать альтернативы", — говорится в публикации.
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Кроме того, желание сенаторов с помощью этого закона повлиять на Россию не сбудется. На самом деле новый закон с гораздо большей вероятностью укрепит ее решимость и помешает установлению мира на Украине, пишет издание.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии Грэма*, предусматривает 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России в США.
Она также предписывает президенту Соединенных Штатов обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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