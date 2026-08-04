Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Responsible Statecraft, санкции, которые предлагал ввести сенатор Линдси Грэм*, навредят больше самим США, чем России.
- Издание пишет, что США столкнутся с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устанут от использования доллара в качестве оружия и будут искать альтернативы.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Санкции, которые жаждал ввести покойный сенатор Линдси Грэм*, навредят больше самим Соединенным Штатам, чем России, пишет Responsible Statecraft.
"Фактически если кто и проиграет от этого закона, так это США, которые столкнутся с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устанут от использования Штатами доллара в качестве оружия и будут искать альтернативы", — говорится в публикации.
"Фактически если кто и проиграет от этого закона, так это США, которые столкнутся с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устанут от использования Штатами доллара в качестве оружия и будут искать альтернативы", — говорится в публикации.
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Кроме того, желание сенаторов с помощью этого закона повлиять на Россию не сбудется. На самом деле новый закон с гораздо большей вероятностью укрепит ее решимость и помешает установлению мира на Украине, пишет издание.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии Грэма*, предусматривает 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России в США.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии Грэма*, предусматривает 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России в США.
Она также предписывает президенту Соединенных Штатов обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.