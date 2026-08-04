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Росавиация ведет поиски пропавшего в Иркутской области самолета Cessna - РИА Новости, 04.08.2026
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15:29 04.08.2026 (обновлено: 16:16 04.08.2026)
Росавиация ведет поиски пропавшего в Иркутской области самолета Cessna

Росавиация ведет поиски пропавшего в Иркутской области самолета Cessna-182

© Фото : Public domainСамолет "Cessna 182"
Самолет Cessna 182 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Public domain
Самолет "Cessna 182". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182 авиакомпании «Гоставиа» в Иркутской области.
  • Самолет, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета в назначенное время.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Росавиация ведет поиски в Иркутской области самолета Cessna-182 авиакомпании "Гоставиа", пропавшего накануне, сообщило ведомство.
Самолет "Cessna-182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета.
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"В Иркутской области Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182 (регистрационный номер RA-67539) авиакомпании "Гоставиа". Накануне днем воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека - командир воздушного судна и летчик-наблюдатель", - говорится в сообщении.

Самолет должен был вернуться в поселок Мама 3 августа в 20.50 местного времени. На контрольную связь экипаж не вышел.
Поисково-спасательной операцией руководит и.о. начальника Восточно-Сибирского МТУ Росавиации Дмитрий Буданов. Из Бодайбо на поиски вылетело еще одно воздушное судно эксплуатанта – самолет Cessna. Из Братска в Киренск перебазировался вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" со спасателями Братской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ).
"В готовности также находится самолет Ан-26 авиакомпании "Алроса" со спасателями Мирнинской РПСБ в аэропорту Мирный. Они приступят к поискам после улучшения погодных условий. Сейчас в регионе сложная метеобстановка", - сообщает Росавиация.
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