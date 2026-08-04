Росавиация ведет поиски пропавшего в Иркутской области самолета Cessna

"В Иркутской области Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182 (регистрационный номер RA-67539) авиакомпании "Гоставиа". Накануне днем воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека - командир воздушного судна и летчик-наблюдатель", - говорится в сообщении .

Самолет должен был вернуться в поселок Мама 3 августа в 20.50 местного времени. На контрольную связь экипаж не вышел.

"В готовности также находится самолет Ан-26 авиакомпании "Алроса" со спасателями Мирнинской РПСБ в аэропорту Мирный. Они приступят к поискам после улучшения погодных условий. Сейчас в регионе сложная метеобстановка", - сообщает Росавиация.