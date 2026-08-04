СК рассматривает три основные версии пропажи самолета в Приангарье

Пропавший легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.

Из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел для поиска вертолет авиакомпании "Ангара", из Мирного вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов. В правительстве Приангарья создана рабочая группа по координации поисковых работы.