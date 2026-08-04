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СК рассматривает три основные версии пропажи самолета в Приангарье - РИА Новости, 04.08.2026
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11:38 04.08.2026 (обновлено: 12:07 04.08.2026)
СК рассматривает три основные версии пропажи самолета в Приангарье

СК рассматривает три основные версии пропажи самолета Cessna в Приангарье

© Фото : Public domainСамолет "Cessna 182"
Самолет Cessna 182 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Public domain
Самолет "Cessna 182". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет «Cessna 182», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета.
  • Следствие рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна.
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна - основные версии пропажи самолета в Приангарье, сообщает СК РФ.
Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток.
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"Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования", - говорится в сообщении.
Пропавший легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.
Из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел для поиска вертолет авиакомпании "Ангара", из Мирного вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов. В правительстве Приангарья создана рабочая группа по координации поисковых работы.
Возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Следователями и следователями-криминалистами по месту заправки воздушного судна проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива, по которым назначена химическая судебная экспертиза, изъята и осмотрена техническая документация.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияБодайбинский районБодайбоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-26
 
 
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