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Самолет, летевший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 04.08.2026
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05:18 04.08.2026
Самолет, летевший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета

В Якутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

© РИА Новости / Павел ЕрмолаевПассажирский терминал аэропорта Якутска
Пассажирский терминал аэропорта Якутска - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Ермолаев
Пассажирский терминал аэропорта Якутска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, следовавший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
  • На борту находились четыре члена экипажа и 32 пассажира, никто из них не пострадал, посадка прошла штатно.
УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Самолет, следовавший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, пассажиры и экипаж не пострадал, сообщает Восточное МСУТ СК России.
"Четвертого августа 2026 года около 08 часов 30 минут по местному времени (02.30 мск) экипажем воздушного судна, следовавшего по маршруту Якутск - Олекминск, было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета по причине технической неисправности", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и 32 пассажира, никто из них не пострадал, посадка прошла штатно. Якутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что самолет Bombardier выполняет рейсы авиакомпании "Полярные авиалинии". Судно повреждений не получило.
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