Самолет, летевший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет, следовавший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
- На борту находились четыре члена экипажа и 32 пассажира, никто из них не пострадал, посадка прошла штатно.
УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Самолет, следовавший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, пассажиры и экипаж не пострадал, сообщает Восточное МСУТ СК России.
"Четвертого августа 2026 года около 08 часов 30 минут по местному времени (02.30 мск) экипажем воздушного судна, следовавшего по маршруту Якутск - Олекминск, было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета по причине технической неисправности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и 32 пассажира, никто из них не пострадал, посадка прошла штатно. Якутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что самолет Bombardier выполняет рейсы авиакомпании "Полярные авиалинии". Судно повреждений не получило.