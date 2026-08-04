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В Рязанской области сбили два БПЛА за сутки, пострадавших нет - РИА Новости, 04.08.2026
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11:25 04.08.2026
В Рязанской области сбили два БПЛА за сутки, пострадавших нет

Малков: в Рязанской области сбили два БПЛА за сутки, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Рязанской области за сутки сбиты два БПЛА.
  • Пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Два БПЛА сбили за сутки над территорией Рязанской области, никто не пострадал, сообщил во вторник губернатор региона Павел Малков.
"За прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших и повреждений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел Малков
 
 
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