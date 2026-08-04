Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим унаследовал идеологию и методы бандеровцев, заявили в РВИО - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 04.08.2026
Киевский режим унаследовал идеологию и методы бандеровцев, заявили в РВИО

Мягков: киевский режим стал наследником практики террора и геноцида бандеровцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других, а также ОУН* и УПА* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
  • Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что сегодняшний киевский режим является наследником человеконенавистнической идеологии и практики террора и геноцида, которые исповедовали украинские националисты времен Второй мировой войны.
  • Он подчеркнул, что преступления ВСУ и СБУ, боевиков неонацистских организаций на территориях, где живут русскоязычные граждане, можно сравнить со зверствами бандеровцев во время Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Киевский режим стал наследником человеконенавистнической идеологии и практики террора и геноцида, которые исповедовали украинские националисты времен Второй мировой войны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ во вторник признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других, а также Организацию украинских националистов* и ее вооруженное крыло - Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин спросил, почему Украина ищет свою идентичность на основе нацизма
26 июля, 19:36
Мягков в ходе заседания выступил в качестве эксперта с письменным пояснением по делу.
"Почему сегодня важно знать, какие преступления совершали члены ОУН*, УПА*, бандеровцы? По одной простой причине. Сегодняшний киевский режим наследник тех человеконенавистнических идеологий, и той практики террора и геноцида, который совершался в годы Второй мировой войны", - отметил Мягков.
Еще до начала специальной военной операции киевский режим принял закон, который героизировал членов ОУН*, УПА* и предавал забвению память о воинах Красной армии украинской национальности, напомнил научный директор РВИО.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Польша не забудет преступлений украинских националистов, пообещал Навроцкий
11 июля, 19:05
"Поэтому мы четко можем говорить о том, что сегодняшние неонацистские организации, такие, как Служба безопасности Украины, ГУР Украины, батальоны "Азов"*, "Айдар"*, "Днепр"* и другие, и сам киевский режим являются абсолютными наследниками бандеровцев - ОУН*, УПА*, которые были пособниками гитлеровской Германии", - подчеркнул Мягков.
По его словам, преступления ВСУ и СБУ, боевиков неонацистских организаций на территориях, где живут русскоязычные граждане, можно сравнить со зверствами бандеровцев во время Великой Отечественной войны.
"Те же террористические акции, которые проводили бандеровцы в отношении мирного советского населения, в отношении граждан польской национальности - например, Волынская резня. Зверские убийства мирных людей, которые они практиковали, сегодня, по сути дела, практикуются членами неонацистского режима и боевиками неонацистских организаций", - отметил Мягков.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Небензя назвал способ остановить героизацию нацистов на Украине
11 июля, 06:20
 
В миреРоссияУкраинаМоскваРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Генеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала