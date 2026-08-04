Краткий пересказ от РИА ИИ Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других, а также ОУН* и УПА* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что сегодняшний киевский режим является наследником человеконенавистнической идеологии и практики террора и геноцида, которые исповедовали украинские националисты времен Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что преступления ВСУ и СБУ, боевиков неонацистских организаций на территориях, где живут русскоязычные граждане, можно сравнить со зверствами бандеровцев во время Великой Отечественной войны.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Киевский режим стал наследником человеконенавистнической идеологии и практики террора и геноцида, которые исповедовали украинские националисты времен Второй мировой войны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ во вторник признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других, а также Организацию украинских националистов* и ее вооруженное крыло - Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Мягков в ходе заседания выступил в качестве эксперта с письменным пояснением по делу.

"Почему сегодня важно знать, какие преступления совершали члены ОУН*, УПА*, бандеровцы? По одной простой причине. Сегодняшний киевский режим наследник тех человеконенавистнических идеологий, и той практики террора и геноцида, который совершался в годы Второй мировой войны", - отметил Мягков.

Еще до начала специальной военной операции киевский режим принял закон, который героизировал членов ОУН*, УПА* и предавал забвению память о воинах Красной армии украинской национальности, напомнил научный директор РВИО.

"Поэтому мы четко можем говорить о том, что сегодняшние неонацистские организации, такие, как Служба безопасности Украины, ГУР Украины, батальоны "Азов"*, "Айдар"*, "Днепр"* и другие, и сам киевский режим являются абсолютными наследниками бандеровцев - ОУН*, УПА*, которые были пособниками гитлеровской Германии", - подчеркнул Мягков.

По его словам, преступления ВСУ и СБУ, боевиков неонацистских организаций на территориях, где живут русскоязычные граждане, можно сравнить со зверствами бандеровцев во время Великой Отечественной войны.

"Те же террористические акции, которые проводили бандеровцы в отношении мирного советского населения, в отношении граждан польской национальности - например, Волынская резня. Зверские убийства мирных людей, которые они практиковали, сегодня, по сути дела, практикуются членами неонацистского режима и боевиками неонацистских организаций", - отметил Мягков.