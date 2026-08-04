Румыния столкнулась с проблемами из-за обмеления Дуная

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Низкий уровень воды в Дунае привел к снижению объемов грузоперевозок и проблемам с выработкой электроэнергии в Румынии.
- ГЭС на Днестре вырабатывают менее четверти привычного объема электроэнергии из-за обмеления реки.
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Низкий уровень воды в Дунае привел к снижению объемов грузоперевозок, а также проблемам с выработкой электроэнергии в Румынии, сообщает радио Romania.
"Уровень воды в Дунае продолжает снижаться, судоходство осуществляется с большими трудностями, круизные суда прервали свои рейсы, а производство электроэнергии на ГЭС резко сократилось", - сообщает радиостанция.
Грузовым судам пришлось замедлить скорость, они могут перевозить не более четверти привычного объема товаров. Однако из-за обмеления реки есть риск, что и эта возможность вскоре будет заблокирована.
А обе ГЭС на Днестре вырабатывают менее четверти того объема электроэнергии, что Румыния получала раньше. Руководство ГЭС заявляет, что станции никак не могут увеличить выработку энергии, поскольку расход воды упал до 1500 кубометров в секунду.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
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3 августа, 14:32