Румыния столкнулась с проблемами из-за обмеления Дуная

Грузовым судам пришлось замедлить скорость, они могут перевозить не более четверти привычного объема товаров. Однако из-за обмеления реки есть риск, что и эта возможность вскоре будет заблокирована.

Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.