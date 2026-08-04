Рубио назвал главную цель США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытие судоходства через Ормузский пролив является первоочередной целью США на Ближнем Востоке, заявил Марко Рубио.
- Он подчеркнул, что главной задачей США остается отказ Ирана от ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Открытие судоходства через Ормузский пролив является первоочередной целью США на Ближнем Востоке, но главной задачей все еще остается отказ Ирана от ядерного оружия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Денуклеаризация Ирана - это предмет итоговой сделки. Я думаю, что более близкая сделка, на которой, как вы видите, сосредоточено много внимания, - это (Ормузский - ред.) пролив.", - сказал он журналистам в госдепе.