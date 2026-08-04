Рубио рассказал, когда может быть достигнута договоренность по Ормузу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет.
- Он выразил надежду, что договоренность будет достигнута в ближайшее время.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - сказал он журналистам, говоря о переговорах по теме Ормузского пролива.