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Рубио рассказал, когда может быть достигнута договоренность по Ормузу - РИА Новости, 04.08.2026
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17:08 04.08.2026 (обновлено: 17:10 04.08.2026)
Рубио рассказал, когда может быть достигнута договоренность по Ормузу

Рубио: договоренность по Ормузу может быть достигнута в ближайшее время

© REUTERS / Eloisa LopezГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Eloisa Lopez
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет.
  • Он выразил надежду, что договоренность будет достигнута в ближайшее время.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - сказал он журналистам, говоря о переговорах по теме Ормузского пролива.
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Ормузский проливМарко РубиоСШАВ мире
 
 
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