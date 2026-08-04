Подготовку к выборам в Венесуэле не растянут на годы, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовка к выборам в Венесуэле потребует нескольких месяцев работы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
- По словам Рубио, для подготовки к выборам в Венесуэле потребуется проявить терпение и настойчивость.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяцев настойчивой работы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что это потребует некоторой настойчивости и немного терпения - не лет, но, безусловно, месяцев и недель. Потребуется некоторое время", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, когда в латиноамериканской стране возможны выборы.
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