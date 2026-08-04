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Подготовку к выборам в Венесуэле не растянут на годы, заявил Рубио - РИА Новости, 04.08.2026
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17:03 04.08.2026 (обновлено: 17:07 04.08.2026)
Подготовку к выборам в Венесуэле не растянут на годы, заявил Рубио

Рубио: подготовка к выборам в Венесуэле потребует месяцев настойчивой работы

© REUTERS / Eloisa LopezГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Eloisa Lopez
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовка к выборам в Венесуэле потребует нескольких месяцев работы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
  • По словам Рубио, для подготовки к выборам в Венесуэле потребуется проявить терпение и настойчивость.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяцев настойчивой работы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что это потребует некоторой настойчивости и немного терпения - не лет, но, безусловно, месяцев и недель. Потребуется некоторое время", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, когда в латиноамериканской стране возможны выборы.
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