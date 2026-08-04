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Умер вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец - РИА Новости, 04.08.2026
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14:18 04.08.2026
Умер вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец

Причиной смерти художника Александра Рубца стал оторвавшийся тромб

© Фото : Творческий союз художников России/ВКонтактеАлександр Рубец
Александр Рубец - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Творческий союз художников России/ВКонтакте
Александр Рубец
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Творческого союза художников России, живописец Александр Рубец скончался 1 августа в возрасте 72 лет.
  • Причиной смерти Рубца стал оторвавшийся тромб.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Причиной смерти вице-президента Творческого союза художников России, живописца Александра Рубца стал оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в семье художника.
Рубец скончался 1 августа, ему было 72 года.
«
"Тромб, в легких тромб был, у него сердце вообще было слабое, он лечился последние месяцы - в одной больнице лежал, потом в реанимации", - сказала собеседница агентства.
Рубец родился в 1953 году в городе Гродно Белорусской ССР. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Большая часть жизни художника прошла в Пятигорске. Рубец был постоянным участником всех академических выставок Южного отделения Российской академии художеств, а в апреле 2014 года в академии состоялась его персональная выставка.
 
РоссияГродноПятигорскРоссийская академия художеств
 
 
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