Умер вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент Творческого союза художников России, живописец Александр Рубец скончался 1 августа в возрасте 72 лет.
- Причиной смерти Рубца стал оторвавшийся тромб.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Причиной смерти вице-президента Творческого союза художников России, живописца Александра Рубца стал оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в семье художника.
Рубец скончался 1 августа, ему было 72 года.
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"Тромб, в легких тромб был, у него сердце вообще было слабое, он лечился последние месяцы - в одной больнице лежал, потом в реанимации", - сказала собеседница агентства.
Рубец родился в 1953 году в городе Гродно Белорусской ССР. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Большая часть жизни художника прошла в Пятигорске. Рубец был постоянным участником всех академических выставок Южного отделения Российской академии художеств, а в апреле 2014 года в академии состоялась его персональная выставка.