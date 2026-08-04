Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о признании ученых степеней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о взаимном признании ученых степеней.
- Соглашение способствует развитию мобильности высококвалифицированных кадров между странами.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение между Россией и Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение способствует снижению административных барьеров в сфере признания и развитию мобильности высококвалифицированных кадров между Россией и Абхазией.