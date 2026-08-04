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Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о признании ученых степеней - РИА Новости, 04.08.2026
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17:33 04.08.2026
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о признании ученых степеней

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании ученых степеней

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Абхазии
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о взаимном признании ученых степеней.
  • Соглашение способствует развитию мобильности высококвалифицированных кадров между странами.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение между Россией и Абхазией о взаимном признании ученых степеней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2025 года. Его положения регулируют взаимное признание ученых степеней, присужденных в России и Абхазии, с предоставлением их обладателям соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств.
Соглашение способствует снижению административных барьеров в сфере признания и развитию мобильности высококвалифицированных кадров между Россией и Абхазией.
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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РоссияАбхазияВладимир Путин
 
 
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