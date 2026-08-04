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"Вне конкуренции". В США поразились главному козырю России - РИА Новости, 04.08.2026
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16:33 04.08.2026 (обновлено: 21:31 04.08.2026)
"Вне конкуренции". В США поразились главному козырю России

The National Interest: Россия возглавляет рейтинг сильнейших ВВС Европы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия располагает крупнейшим в Европе флотом из более чем 900 фронтовых самолетов.
  • Она остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские ВКС остаются бесспорным лидером в Европе, пишет The National Interest.
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"Сегодня Россия располагает крупнейшим в Европе флотом из более чем 900 фронтовых самолетов. Ее арсенал в основном состоит из многоцелевых самолетов поколения "4,5": истребители Су-30 и Су-35 в разных модификациях, а кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34. Россия также остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57. Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости Военно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции", — говорится в публикации.

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Следом за Россией в этом списке идут Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия, отмечается в статье.
В мае Владимир Путин заявил, что в состав Военно-морского флота теперь войдут современные атомные подводные крейсеры, а в Воздушно-космические силы — новые модернизированные бомбардировщики.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложной погодной и помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаТурцияВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииСу-57Су-30Су-35
 
 
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