"Вне конкуренции". В США поразились главному козырю России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия располагает крупнейшим в Европе флотом из более чем 900 фронтовых самолетов.
- Она остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские ВКС остаются бесспорным лидером в Европе, пишет The National Interest.
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"Сегодня Россия располагает крупнейшим в Европе флотом из более чем 900 фронтовых самолетов. Ее арсенал в основном состоит из многоцелевых самолетов поколения "4,5": истребители Су-30 и Су-35 в разных модификациях, а кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34. Россия также остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57. Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости Военно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции", — говорится в публикации.
В мае Владимир Путин заявил, что в состав Военно-морского флота теперь войдут современные атомные подводные крейсеры, а в Воздушно-космические силы — новые модернизированные бомбардировщики.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложной погодной и помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
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