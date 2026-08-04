"Вне конкуренции". В США поразились главному козырю России

«

"Сегодня Россия располагает крупнейшим в Европе флотом из более чем 900 фронтовых самолетов. Ее арсенал в основном состоит из многоцелевых самолетов поколения "4,5": истребители Су-30 и Су-35 в разных модификациях, а кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34. Россия также остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57. Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости Военно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции", — говорится в публикации.