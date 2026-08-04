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Россия третий месяц подряд сокращает закупки американского медоборудования - РИА Новости, 04.08.2026
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20:14 04.08.2026

Россия третий месяц подряд сокращает закупки американского медоборудования

© РИА Новости / Варвара ГертьеМедоборудование
Медоборудование - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Медоборудование. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд.
  • В июне 2026 года объем поставок достиг минимального значения с августа 2023 года — 3,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
В месячном выражении объем американского экспорта снизился в 2,4 раза, а в годовом - в 2,9 раза. Снижение произошло и по итогам первого полугодия: за январь-июнь США отправили в РФ медоборудования на 39,8 миллиона долларов - на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов.
Также на экспорт в РФ шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов (931 тысяча долларов), рентгенологическое оборудование (138 тысяч) и устройства для механотерапии и вентиляции легких (56 тысяч).
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