Россия третий месяц подряд сокращает закупки американского медоборудования

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд.

В июне 2026 года объем поставок достиг минимального значения с августа 2023 года — 3,3 миллиона долларов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.

В месячном выражении объем американского экспорта снизился в 2,4 раза, а в годовом - в 2,9 раза. Снижение произошло и по итогам первого полугодия: за январь-июнь США отправили в РФ медоборудования на 39,8 миллиона долларов - на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов.