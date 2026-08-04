Россия третий месяц подряд сокращает закупки американского медоборудования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд.
- В июне 2026 года объем поставок достиг минимального значения с августа 2023 года — 3,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов.
Также на экспорт в РФ шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов (931 тысяча долларов), рентгенологическое оборудование (138 тысяч) и устройства для механотерапии и вентиляции легких (56 тысяч).
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