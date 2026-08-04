В России заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с сентября 2026 года забытые вещи в транспорте будут храниться бесплатно в течение 24 часов.

Лица, обнаружившие забытые вещи, должны сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному лицу владельца автовокзала или автостанции.

Расходы, связанные с возвратом вещей пассажиру, будут производиться за счет их владельца.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России с сентября 2026 года заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте: они будут храниться бесплатно в течении 24 часов, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости.

Этот документ, в частности, содержит пункт про вещи, забытые пассажирами.

"Указанный (указанные) в… пункте багаж (вещи) должен (должны) храниться бесплатно в течение 24 часов, следующих за днем прибытия багажа (вещей). За хранение багажа (вещей) сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком", - говорится в документе.

Лица, обнаружившие забытые вещи в транспортном средстве или на территории автовокзала или автостанции, должны сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала или автостанции.

Забытые и найденные в транспорте вещи кондуктор или водитель передает под расписку с подробным описанием найденных вещей на хранение уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала, автостанции, которые расположены в конечном пункте маршрута регулярных перевозок, либо уполномоченному должностному лицу перевозчика или фрахтовщика.

« "В случае если по окончании поездки в междугородном сообщении пассажир, прибывший в промежуточный пункт маршрута, обнаружит, что им в транспортном средстве забыты вещи, такой пассажир вправе обратиться к дежурному любого автовокзала, автостанции, в которых осуществляется остановка этого транспортного средства", - написано в правилах.

Дежурный автовокзала или автостанции по письменному заявлению пассажира должен немедленно проинформировать владельца ближайшего автовокзала, автостанции на пути следования транспортного средства с указанием в них места, которое занимал пассажир, описанием забытых вещей и требованием пересылки их к месту нахождения пассажира.

В таких случаях все расходы, связанные с возвратом вещей, должны производиться за счет их владельца.