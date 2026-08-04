Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новгородской области сняли режим беспилотной опасности.
- Жителей просят не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о них по телефону 112.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в СМС-рассылке жителям.
"Отбой беспилотной опасности в Новгородской области. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112", - говорится в сообщении.
Жителям сообщили об опасности БПЛА ночью во вторник и предупредили о возможных перебоях с интернетом. Губернатор Александр Дронов сообщал, что работает система ПВО.