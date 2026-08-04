В Новгородской области сняли режим беспилотной опасности.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в СМС-рассылке жителям.

Жителям сообщили об опасности БПЛА ночью во вторник и предупредили о возможных перебоях с интернетом. Губернатор Александр Дронов сообщал, что работает система ПВО.