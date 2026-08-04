Lockheed Martin ведет переговоры о закупке важных минералов, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США.
- Lockheed Martin договаривается о поставках скандия с NioCorp Developments, а также о поставках германия с Teck Resources и 5N Plus.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа к оборонным компаниям сократить зависимость от Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По словам источников, крупнейший в мире оборонный подрядчик договаривается с NioCorp Developments о поставках скандия, а также с Teck Resources и 5N Plus о поставках германия. Оба металла применяются в военной технике, от компонентов летательных аппаратов до инфракрасных датчиков", - пишет Рейтер.
Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.