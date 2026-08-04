Lockheed Martin ведет переговоры о закупке важных минералов, пишет Reuters

"По словам источников, крупнейший в мире оборонный подрядчик договаривается с NioCorp Developments о поставках скандия, а также с Teck Resources и 5N Plus о поставках германия. Оба металла применяются в военной технике, от компонентов летательных аппаратов до инфракрасных датчиков", - пишет Рейтер.