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Lockheed Martin ведет переговоры о закупке важных минералов, пишет Reuters - РИА Новости, 04.08.2026
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20:01 04.08.2026
Lockheed Martin ведет переговоры о закупке важных минералов, пишет Reuters

Reuters: Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов

© Фото : Lockheed MartinРакета компании Lockheed Martin
Ракета компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Lockheed Martin
Ракета компании Lockheed Martin. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США.
  • Lockheed Martin договаривается о поставках скандия с NioCorp Developments, а также о поставках германия с Teck Resources и 5N Plus.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа к оборонным компаниям сократить зависимость от Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По словам источников, крупнейший в мире оборонный подрядчик договаривается с NioCorp Developments о поставках скандия, а также с Teck Resources и 5N Plus о поставках германия. Оба металла применяются в военной технике, от компонентов летательных аппаратов до инфракрасных датчиков", - пишет Рейтер.
Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам.
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