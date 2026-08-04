РЭЦ объяснил удобство сертификата свободной продажи экспортерам

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сертификат свободной продажи помогает экспортерам выйти на зарубежные рынки, как он работает и как его получить, объяснил Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Сертификат свободной продажи подтверждает, что продукция законно обращается на территории Российской Федерации, соответствует требованиям российского законодательства и может свободно продаваться на внутреннем рынке", - поясняет РЭЦ.

Сертификат может запросить государственный регулирующий орган иностранного государства - например, при регистрации продукции, - либо сам зарубежный импортер в процессе поставки или таможенного оформления. В зависимости от требований иностранного государства наличие сертификата может быть обязательным условием для регистрации продукции или ее выхода на зарубежный рынок.

Сертификат оформляется на продукцию, которая уже допущена к реализации на российском рынке и имеет необходимые подтверждающие документы.

Исключительными полномочиями по оформлению и выдаче сертификата свободной продажи обладает Российский экспортный центр в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2016 года № 71.

Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во всех регионах страны и предоставляется бесплатно.

Для оформления сертификата потребуются: заявление о выдаче сертификата, документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, либо документ уполномоченного органа об отсутствии обязательных требований к продукции.

Также будут нужны копии экспортного контракта и инвойса или международной товарно-транспортной накладной (при наличии), и еще лицензия - для лицензируемых видов производства.

Подать документы можно как в бумажном виде по почте, так и дистанционно - через цифровую платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). При подаче на бумаге сертификат оформляют в течение 20 рабочих дней, через платформу - до 10 рабочих, при условии предоставления полного комплекта документов.

Подробный порядок оформления описан в инструкции по получению сертификата свободной продажи.

Компании, которые уже пользуются услугой, отмечают, что сертификат - это не формальность, а рабочий инструмент выхода на зарубежные рынки.

"Нам сертификат помогает проходить процесс регистрации продукции в местных органах. Сертификат свободной продажи является подтверждением производителя. Так скажем, является одним из важных документов для нотификации, например, во Вьетнаме", - рассказали в компании "Сплат Глобал", которая экспортирует косметическую продукцию.

"При регистрации продукции наличие сертификата свободной продажи является обязательным условием, без него мы просто не смогли бы зарегистрировать ни один продукт. Российский экспортный центр всегда своевременно оказывает услугу по оформлению такого сертификата и идет навстречу, если документ нужно оформить в кратчайшие сроки, что значительно упрощает и ускоряет процесс подачи документов для регистрации продукции на международных рынках", - отметили в компании "Эвалар", выпускающей биологически активные добавки.