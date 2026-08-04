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Поток иностранных туристов в Россию в I полугодии вырос, заявил Решетников - РИА Новости, 04.08.2026
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08:38 04.08.2026
Поток иностранных туристов в Россию в I полугодии вырос, заявил Решетников

Решетников: поток иностранных туристов в Россию в I полугодии вырос на 20%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТабло вылетов в международном аэропорту Казань
Табло вылетов в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Табло вылетов в международном аэропорту Казань. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристический поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии вырос на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
  • Более 22% иностранных туристов в прошлом году посетило Россию из Китая — 1,3 миллиона человек, далее идут страны Персидского залива, Турция, Индия.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Туристический поток иностранных граждан в Россию в прошлом полугодии вырос на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"По итогам 2025 года рост въездного потока составил 12%, и за первое полугодие этого года еще 20%", - сказал Решетников в ходе заседания, посвященного развитию туризма.
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По его словам, в прошлом году более 22% иностранных туристов посетило Россию из Китая – 1,3 миллиона. "Далее идут страны Персидского залива, Турция, Индия ", - добавил министр.
Он подчеркнул, что иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Мурманск, Владивосток, Казань.
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РоссияПерсидский заливКитайМаксим Решетников
 
 
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