Поток иностранных туристов в Россию в I полугодии вырос, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристический поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии вырос на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
- Более 22% иностранных туристов в прошлом году посетило Россию из Китая — 1,3 миллиона человек, далее идут страны Персидского залива, Турция, Индия.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Туристический поток иностранных граждан в Россию в прошлом полугодии вырос на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"По итогам 2025 года рост въездного потока составил 12%, и за первое полугодие этого года еще 20%", - сказал Решетников в ходе заседания, посвященного развитию туризма.
По его словам, в прошлом году более 22% иностранных туристов посетило Россию из Китая – 1,3 миллиона. "Далее идут страны Персидского залива, Турция, Индия ", - добавил министр.
Он подчеркнул, что иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Мурманск, Владивосток, Казань.