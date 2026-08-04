Поток иностранных туристов в Россию в I полугодии вырос, заявил Решетников

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Туристический поток иностранных граждан в Россию в прошлом полугодии вырос на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Мурманск, Владивосток, Казань.