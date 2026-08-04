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Более половины россиян отказались от отдыха ради ремонта, показал опрос - РИА Новости, 04.08.2026
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00:33 04.08.2026
Более половины россиян отказались от отдыха ради ремонта, показал опрос

«Бобер»: 60% россиян планируют ремонт вместо путешествий этим летом

© iStock.com / hanohikiРемонт в квартире
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© iStock.com / hanohiki
Ремонт в квартире . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 60% россиян планируют заниматься ремонтом вместо путешествий этим летом.
  • Женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%), в то время как мужчины затевают ремонт спонтанно или под давлением второй половины (50%).
  • Более 68% респондентов отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Шестьдесят процентов россиян планируют заниматься ремонтом вместо путешествий этим летом, при этом инициатором ремонтных работ чаще становятся женщины, следует из данных исследования телеканала "Бобер", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. Мужчины затевают ремонт спонтанно, рассматривая его как хобби по вечерам и в выходные (33%), под давлением второй половины (50%) или помогают лучшему другу и заодно весело проводят время (11%). При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%)", - говорится в исследовании.
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При этом более 68% респондентов отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом. Аналитики также выяснили, что главный критерий удачного ремонта среди женщин - комплименты от близких (63%), у мужчин - одобрение второй половины (более 70%).
"Основными причинами конфликтов в парах остаются бюджет (73%), разногласия по стилю (26%) и сроки (43%). Женщины признаются, ремонт сближает и не доставляет стресса, если вторые половины не экономят на бюджете и соглашаются с их выбором дизайна (76%)", - говорится в исследовании.
Уточняется также, что 83% мужчин отметили, что им важно, чтобы к их мнению прислушивались и оставили за ними самостоятельное решение хотя бы части вопросов.
Исследование проходило на ресурсах телеканала "Бобер" (входит в "Цифровое Телесемейство"). В опросе приняли участие 2,7 тысячи человек.
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