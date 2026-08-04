В Ингушетии врачи спасли ребенка, которого ужалила проглоченная пчела

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сунженском районе Ингушетии врачи спасли ребенка, который случайно проглотил пчелу, и она ужалила его в горло.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациента с помощью лечебной ингаляции и внутривенного введения препаратов, предотвратив развитие тяжелых осложнений.

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Врачи в Сунженском районе Ингушетии спасли жизнь ребенка, которого пчела ужалила в горло, и у него начался аллергический отек, сообщил Минздрав России.

По данным министерства, ребенок случайно проглотил пчелу, и она ужалила его в горло. В Сунженскую центральную районную больницу мальчик поступил в критическом состоянии, у него развились тяжелая аллергическая реакция и отек дыхательных путей.

« "Чтобы снять спазм дыхательных путей и уменьшить отек, мальчику провели лечебную ингаляцию через специальный прибор (небулайзер), который помогает быстро доставить лекарства в дыхательные пути, а также ввели препараты внутривенно. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента и предотвратить развитие тяжелых осложнений", - говорится в сообщении