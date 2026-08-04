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В Ингушетии врачи спасли ребенка, которого ужалила проглоченная пчела - РИА Новости, 04.08.2026
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17:09 04.08.2026 (обновлено: 17:18 04.08.2026)
В Ингушетии врачи спасли ребенка, которого ужалила проглоченная пчела

В Ингушетии врачи спасли от аллергического отека мальчика, проглотившего пчелу

© Фото : Министерство здравоохранения Республики ИнгушетияВрачи, спасшие проглотившего пчелу мальчика в Ингушетии
Врачи, спасшие проглотившего пчелу мальчика в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Республики Ингушетия
Врачи, спасшие проглотившего пчелу мальчика в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сунженском районе Ингушетии врачи спасли ребенка, который случайно проглотил пчелу, и она ужалила его в горло.
  • Врачам удалось стабилизировать состояние пациента с помощью лечебной ингаляции и внутривенного введения препаратов, предотвратив развитие тяжелых осложнений.
НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Врачи в Сунженском районе Ингушетии спасли жизнь ребенка, которого пчела ужалила в горло, и у него начался аллергический отек, сообщил Минздрав России.
По данным министерства, ребенок случайно проглотил пчелу, и она ужалила его в горло. В Сунженскую центральную районную больницу мальчик поступил в критическом состоянии, у него развились тяжелая аллергическая реакция и отек дыхательных путей.
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"Чтобы снять спазм дыхательных путей и уменьшить отек, мальчику провели лечебную ингаляцию через специальный прибор (небулайзер), который помогает быстро доставить лекарства в дыхательные пути, а также ввели препараты внутривенно. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента и предотвратить развитие тяжелых осложнений", - говорится в сообщении.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.
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