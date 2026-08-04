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На Кубани выписали одного ребенка, пострадавшего от атаки БПЛА на Геленджик - РИА Новости, 04.08.2026
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14:34 04.08.2026 (обновлено: 14:36 04.08.2026)
На Кубани выписали одного ребенка, пострадавшего от атаки БПЛА на Геленджик

На Кубани выписали ребенка, пострадавшего от атаки БПЛА на Архипо-Осиповку

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди.
  • В детскую краевую больницу было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, одного из них уже выписали, трое остаются в больнице.
  • По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей, 21 человек госпитализирован, девять пострадавших — в тяжелом состоянии.
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Одного из детей, доставленных в больницу после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку, выписали, в больнице остаются еще трое детей, сообщает оперативный штаб Кубани.
«
"В детскую краевую больницу было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Одного из них выписали, в настоящее в учреждении остаются трое детей. Им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь.
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