На Кубани выписали одного ребенка, пострадавшего от атаки БПЛА на Геленджик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди.
- В детскую краевую больницу было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, одного из них уже выписали, трое остаются в больнице.
- По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей, 21 человек госпитализирован, девять пострадавших — в тяжелом состоянии.
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Одного из детей, доставленных в больницу после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку, выписали, в больнице остаются еще трое детей, сообщает оперативный штаб Кубани.
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"В детскую краевую больницу было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Одного из них выписали, в настоящее в учреждении остаются трое детей. Им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь.