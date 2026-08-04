На Кубани прооперировали ребенка, пострадавшего от атаки на Архипо-Осиповку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на Архипо-Осиповку в Краснодарском крае пострадали трое детей.
- Один ребенок прооперирован, двое других с осколочными ранениями находятся на обследовании в больнице Краснодарского края.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку в Краснодарском крае, прооперирован, двоих детей с осколочными ранениями обследуют, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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"Трое детей находятся в больнице Краснодарского края. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются, там осколочные ранения", - сказала Львова-Белова журналистам.
Она отметила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае.
"Всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем детям и их семьям", - подчеркнула детский омбудсмен.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь.