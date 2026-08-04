На Кубани прооперировали ребенка, пострадавшего от атаки на Архипо-Осиповку

СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку в Краснодарском крае, прооперирован, двоих детей с осколочными ранениями обследуют, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.