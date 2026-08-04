На Ямале представили отчет о развитии региона и ориентиры на будущее

САЛЕХАРД, 4 авг – РИА Новости. Стратегические ориентиры развития Ямала представили в рамках ежегодного отчета об устойчивом развитии региона, приоритетом для округа остается повышение качества жизни населения, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

"Отчет об устойчивом развитии округа наглядно демонстрирует, что усилия команды правительства и труд каждого ямальца дают серьезный кумулятивный эффект. А наш главный приоритет – благополучие северян – является надежным ориентиром в работе. Мы расселяем аварийное жилье, создаем комфортные города и поселки, с качественными дорогами и доступной социальной инфраструктурой: школами, садами, больницами, спортобъектами. Вместе заботимся об экологии", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

По данным правительства округа, ежегодный отчет об устойчивом развитии Ямала обобщил итоги работы по трем ключевым направлениям – социальной политике, экологии и эффективному управлению, а основным приоритетом остается повышение качества жизни. Так, за семь лет было расселено более 62 тысяч человек из аварийного жилья, регион лидирует в УрФО по рождаемости, а с 2018 года построено 30 медицинских объектов.

В экологической сфере лесовосстановление в 2025 году превысило план в 11 раз, продолжается программа восстановления стерха в заказнике "Куноватском" и сохранение овцебыков в природном парке "Ингилор". Особое внимание уделено Арктике и коренным малочисленным народам, для которых реализуется несколько мер поддержек.