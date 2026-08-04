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Мишустин: развитие туризма в России должно опираться на запросы граждан - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
09:58 04.08.2026

Мишустин: развитие туризма в России должно опираться на запросы граждан

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России в Горно-Алтайске.
  • Он сообщил, что развитие туризма в России должно опираться на запросы граждан и мнение представителей отрасли.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Развитие туризма в России должно опираться на запросы граждан, а также на мнение представителей отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр во вторник провел в Горно-Алтайске совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
«
"Развивая туризм в нашей стране всегда надо опираться на запросы граждан, учитывать мнение представителей отрасли, чтобы и дальше раскрывать, я бы сказал, необъятный потенциал наших российских регионов", - сказал он.
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