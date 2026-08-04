Мишустин: развитие туризма в России должно опираться на запросы граждан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России в Горно-Алтайске.
- Он сообщил, что развитие туризма в России должно опираться на запросы граждан и мнение представителей отрасли.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Развитие туризма в России должно опираться на запросы граждан, а также на мнение представителей отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр во вторник провел в Горно-Алтайске совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
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"Развивая туризм в нашей стране всегда надо опираться на запросы граждан, учитывать мнение представителей отрасли, чтобы и дальше раскрывать, я бы сказал, необъятный потенциал наших российских регионов", - сказал он.
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3 августа, 07:14