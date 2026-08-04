В Турции на первом реакторе АЭС "Аккую" начались тестовые работы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На первом реакторе АЭС "Аккую" проходят тестовые работы.
- Министр энергетики и природных ресурсов Турции сообщил о планах начать выработку электроэнергии на АЭС к концу года.
АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Тестовые работы проходят на первом реакторе АЭС "Аккую", есть планы начать выработку электроэнергии к концу года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Согласно международной практике, проводятся около 2 тысяч задач. Сейчас выполнено 15-20% этих тестовых задач. По нашим планам, выработка электроэнергии должна начаться к концу года", - сказал министр телеканалу TRT Haber.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" - один из приоритетов "Росатома" в этом году, говорил ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.