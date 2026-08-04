ПВО за 12 часов уничтожила 304 украинских дрона над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 8:00 до 20:00 мск во вторник сбили 304 украинских беспилотника.
- Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом и Черным морем.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск во вторник сбили 304 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом и Черным морем.
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