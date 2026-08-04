Средства ПВО сбили за сутки 16 управляемых авиабомб и 753 дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 753 беспилотника.
- Также были сбиты 16 управляемых авиационных бомб ВСУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 753 беспилотника и 16 авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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