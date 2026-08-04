Силы ПВО сбили 320 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России.
- Беспилотники были сбиты над 17 областями России, Московским регионом и Крымом.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 августа текущего года до 8.00 мск 4 августа текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
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