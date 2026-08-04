Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО уничтожила три украинских беспилотника в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила три украинских беспилотника в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены три украинских беспилотника. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
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