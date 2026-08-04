Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новгородской области работает система ПВО.
- Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Система ПВО работает в Новгородской области, сообщил губернатор Александр Дронов.
"В Новгородской области работает система ПВО. Прошу сохранять спокойствие", - написал Дронов в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.
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