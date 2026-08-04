Рейтинг@Mail.ru
Путин расширил возможности заключения контрактов с ВС России для осужденных - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 04.08.2026

Путин расширил возможности заключения контрактов с ВС России для осужденных

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.
  • Заключить контракт с ВС РФ смогут осужденные за ряд преступлений, включая контрабанду наличных, участие в банде, незаконное проникновение на охраняемый объект и другие.
  • Подписанный президентом закон также вносит изменения в статью УК РФ, определяющую перечень лиц, которых можно освободить от уголовной ответственности при определенных условиях военной службы.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь, согласно тексту закона, заключить контракт с ВС РФ смогут граждане, осужденные за контрабанду наличных, участие в банде, в преступном сообществе, незаконном проникновении на охраняемый объект.
Также разрешается заключать контракт с ВС РФ осужденным за нарушение правил безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК, крупную контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей, краснокнижных животных, растений и их производных, а также контрабанду наркотиков.
Еще один подписанный президентом закон вносит корреспондирующее изменение в статью УК РФ, которой определен перечень лиц, которых можно освободить от уголовной ответственности, если они были призваны на службу во время мобилизации или войны, либо заключили военный контракт в этот же период, либо уже проходят военную службу в такое время.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО осужденных
26 июля, 17:41
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала