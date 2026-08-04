Путин расширил возможности заключения контрактов с ВС России для осужденных

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Заключить контракт с ВС РФ смогут осужденные за ряд преступлений, включая контрабанду наличных, участие в банде, незаконное проникновение на охраняемый объект и другие.

Подписанный президентом закон также вносит изменения в статью УК РФ, определяющую перечень лиц, которых можно освободить от уголовной ответственности при определенных условиях военной службы.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь, согласно тексту закона, заключить контракт с ВС РФ смогут граждане, осужденные за контрабанду наличных, участие в банде, в преступном сообществе, незаконном проникновении на охраняемый объект.

Также разрешается заключать контракт с ВС РФ осужденным за нарушение правил безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК, крупную контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей, краснокнижных животных, растений и их производных, а также контрабанду наркотиков.