Путин расширил возможности заключения контрактов с ВС России для осужденных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.
- Заключить контракт с ВС РФ смогут осужденные за ряд преступлений, включая контрабанду наличных, участие в банде, незаконное проникновение на охраняемый объект и другие.
- Подписанный президентом закон также вносит изменения в статью УК РФ, определяющую перечень лиц, которых можно освободить от уголовной ответственности при определенных условиях военной службы.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь, согласно тексту закона, заключить контракт с ВС РФ смогут граждане, осужденные за контрабанду наличных, участие в банде, в преступном сообществе, незаконном проникновении на охраняемый объект.
Также разрешается заключать контракт с ВС РФ осужденным за нарушение правил безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК, крупную контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей, краснокнижных животных, растений и их производных, а также контрабанду наркотиков.
Еще один подписанный президентом закон вносит корреспондирующее изменение в статью УК РФ, которой определен перечень лиц, которых можно освободить от уголовной ответственности, если они были призваны на службу во время мобилизации или войны, либо заключили военный контракт в этот же период, либо уже проходят военную службу в такое время.