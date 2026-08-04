Путин подписал закон, позволяющий быстро пресекать продажу опасных товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу опасной для потребителей продукции.

Закон совершенствует правовой механизм прекращения реализации продукции при получении сведений о ее несоответствии обязательным требованиям и об угрозе жизни и здоровью людей.

Приостановка или запрет продажи будет осуществляться во внесудебном порядке через государственную информационную систему "Честный знак".

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, которая может представлять опасность для потребителей. Соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, которая может представлять опасность для потребителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ совершенствует правовой механизм прекращения реализации продукции при получении достоверных сведений о ее несоответствии обязательным требованиям и об угрозе жизни и здоровью людей.

Закон позволит приостанавливать или запрещать продажу такой продукции во внесудебном порядке с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС "Честный знак"). Предписания о приостановке или запрете реализации маркированных товаров будут исполняться с применением данной системы в порядке, установленном правительством РФ

Ранее законодательство не содержало правового механизма, позволяющего органу контроля (надзора) оперативно прекратить оборот таких товаров через эту информационную систему. В результате даже при выявлении партии опасного товара и выдаче предписания конкретному продавцу такая продукция могла продолжать реализовываться через иных продавцов.

Новый закон также расширяет основания для выдачи предписаний о приостановке или запрете реализации продукции. В частности, главные государственные санитарные врачи смогут выносить такие предписания при угрозе возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в случае необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью человека.

Одновременно вводится градация предписаний по объему (партия, вид продукции за период, весь вид, вся продукция) с дифференциацией полномочий должностных лиц, а также обязанность надзорного органа информировать на своем сайте о выдаче таких предписаний. А если предписания касаются товаров, подлежащих обязательной маркировке, то информация об их выдаче должна также размещаться в ГИС "Честный знак".