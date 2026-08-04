Путин поручил отпраздновать 700-летие монастыря в Костроме в 2030 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 700-летие основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме.
- Правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и разработать план основных мероприятий.
- Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 700-летие основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Правительству РФ в шестимесячный срок поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 4 августа.
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