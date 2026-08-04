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Путин поручил отпраздновать 700-летие монастыря в Костроме в 2030 году - РИА Новости, 04.08.2026
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19:30 04.08.2026
Путин поручил отпраздновать 700-летие монастыря в Костроме в 2030 году

Путин поручил отпраздновать 700-летие Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСвято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 700-летие основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме.
  • Правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и разработать план основных мероприятий.
  • Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 700-летие основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2030 году 700-летием основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря (город Кострома) постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2030 году 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря", - говорится в документе.
Правительству РФ в шестимесячный срок поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 4 августа.
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