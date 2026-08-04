Путин поручил отпраздновать 700-летие монастыря в Костроме в 2030 году

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 700-летие основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Правительству РФ в шестимесячный срок поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.