Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства РФ федеральным органам исполнительной власти.

МЧС получит полномочия по утверждению правил противопожарного режима и других норм, связанных с пожарной безопасностью.

МВД получит право утверждать порядок перевозки детей в автобусах, правила сдачи экзаменов на права, выдачи и возврата водительских удостоверений, а также устанавливать правила проведения техосмотра и вести единую информационную систему техосмотра.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства РФ федеральным органам исполнительной власти, соответствующий Президент РФ Владимир Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства РФ федеральным органам исполнительной власти, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, полномочия по утверждению правил противопожарного режима, порядка расчетов пожарного риска и критериев отнесения населенных пунктов и детских лагерей к зонам риска лесных пожаров передаются МЧС . Нормы вещевого имущества для сотрудников пожарной службы также будет устанавливать МЧС.

Кроме того, МВД наделяется правом утверждать порядок перевозки детей в автобусах по согласованию с Росавтодором , правила сдачи экзаменов на права, выдачи и возврата водительских удостоверений, а также сможет устанавливать правила проведения техосмотра, порядок его организации для автобусов и будет вести единую информационную систему техосмотра.

МВД также будет устанавливать порядок осмотра машин при регистрации, требования к должностным лицам и порядок изготовления номерных агрегатов, а размер платы за сведения из реестра останется за правительством.

Отмечается, что теперь Минтранс по согласованию с МВД сможет утверждать порядок и периодичность техосмотра трамваев и троллейбусов, а также классификацию работ по содержанию аэродромов.

Нормы обеспечения сотрудников ФССП оружием и спецсредствами утвердит директор службы. Нормы вещевого имущества для военнослужащих установит Минобороны.

Перечень банков для блокировки средств участников госзакупок будет вести Минфин. Перечень обязательных документов по стандартизации для безопасности дорожного движения определит МВД по согласованию с Минтрансом. Реестр таможенных представителей передается ФТС.

Порядок совмещения обязанностей в полиции будет устанавливать МВД, а в УИС и ФССП - их ведомства. Росгвардия будет устанавливать порядок обеспечения, владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом своих сотрудников.

Кроме того, контрольные органы сами будут устанавливать, как получить статус эксперта и вести реестр экспертов. Статус можно будет получить по результатам аттестации или на основании уведомления. В правилах пропишут требования к экспертам, порядок аттестации, а также основания для приостановления, возобновления или прекращения статуса эксперта.