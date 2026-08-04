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Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства - РИА Новости, 04.08.2026
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19:20 04.08.2026
Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства

Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства федведомствам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства РФ федеральным органам исполнительной власти.
  • МЧС получит полномочия по утверждению правил противопожарного режима и других норм, связанных с пожарной безопасностью.
  • МВД получит право утверждать порядок перевозки детей в автобусах, правила сдачи экзаменов на права, выдачи и возврата водительских удостоверений, а также устанавливать правила проведения техосмотра и вести единую информационную систему техосмотра.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства РФ федеральным органам исполнительной власти, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, полномочия по утверждению правил противопожарного режима, порядка расчетов пожарного риска и критериев отнесения населенных пунктов и детских лагерей к зонам риска лесных пожаров передаются МЧС. Нормы вещевого имущества для сотрудников пожарной службы также будет устанавливать МЧС.
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Кроме того, МВД наделяется правом утверждать порядок перевозки детей в автобусах по согласованию с Росавтодором, правила сдачи экзаменов на права, выдачи и возврата водительских удостоверений, а также сможет устанавливать правила проведения техосмотра, порядок его организации для автобусов и будет вести единую информационную систему техосмотра.
МВД также будет устанавливать порядок осмотра машин при регистрации, требования к должностным лицам и порядок изготовления номерных агрегатов, а размер платы за сведения из реестра останется за правительством.
Отмечается, что теперь Минтранс по согласованию с МВД сможет утверждать порядок и периодичность техосмотра трамваев и троллейбусов, а также классификацию работ по содержанию аэродромов.
Нормы обеспечения сотрудников ФССП оружием и спецсредствами утвердит директор службы. Нормы вещевого имущества для военнослужащих установит Минобороны.
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Перечень банков для блокировки средств участников госзакупок будет вести Минфин. Перечень обязательных документов по стандартизации для безопасности дорожного движения определит МВД по согласованию с Минтрансом. Реестр таможенных представителей передается ФТС.
Порядок совмещения обязанностей в полиции будет устанавливать МВД, а в УИС и ФССП - их ведомства. Росгвардия будет устанавливать порядок обеспечения, владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом своих сотрудников.
Кроме того, контрольные органы сами будут устанавливать, как получить статус эксперта и вести реестр экспертов. Статус можно будет получить по результатам аттестации или на основании уведомления. В правилах пропишут требования к экспертам, порядок аттестации, а также основания для приостановления, возобновления или прекращения статуса эксперта.
Старые акты правительства не будут отменяться автоматически - если нужны изменения, их признают утратившими силу, а уполномоченный орган принимает новый акт. Порядок согласования таких актов с другими ведомствами определяет правительство.
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