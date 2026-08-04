Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о распространении гарантий для участников СВО на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Участники КТО получают право на отсрочку по кредитам, принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов и поступление в учебные заведения на бюджет по отдельной квоте.

Закон устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах, соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, - в частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться.

Кроме того, участники КТО получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов.

При поступлении в колледжи, а также в вузы на бакалавриат и специалитет мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО, будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте.

Дети-сироты, дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды из-за военной травмы, а также дети военных, погибших или раненых при исполнении, если их родители участвовали в КТО, будут приниматься в вузы без вступительных испытаний.

Закон также устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей. Командир части будет обязан сообщить о гибели военнослужащего в ЗАГС, если смерть наступила при участии в КТО.

Если медицинское свидетельство о смерти выдать нельзя, будет оформляться специальный документ о смерти - он служит основанием для регистрации. Льготы будут назначаться на основании этого документа, а порядок его выдачи определит правительство РФ

Депутат Госдумы Каплан Панеш ранее сказал РИА Новости, что целью законопроекта является уравнивание в правах тех, кто с оружием в руках отражал атаки на приграничные территории с теми, кто воюет в зоне СВО. Он отметил, что это не просто бюрократический жест, - это признание их заслуг и государственная поддержка, которую они заслужили.