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Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО - РИА Новости, 04.08.2026
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19:18 04.08.2026

Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о распространении гарантий для участников СВО на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях.
  • Участники КТО получают право на отсрочку по кредитам, принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов и поступление в учебные заведения на бюджет по отдельной квоте.
  • Закон устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, - в частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться.
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Кроме того, участники КТО получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов.
При поступлении в колледжи, а также в вузы на бакалавриат и специалитет мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО, будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте.
Дети-сироты, дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды из-за военной травмы, а также дети военных, погибших или раненых при исполнении, если их родители участвовали в КТО, будут приниматься в вузы без вступительных испытаний.
Закон также устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей. Командир части будет обязан сообщить о гибели военнослужащего в ЗАГС, если смерть наступила при участии в КТО.
Если медицинское свидетельство о смерти выдать нельзя, будет оформляться специальный документ о смерти - он служит основанием для регистрации. Льготы будут назначаться на основании этого документа, а порядок его выдачи определит правительство РФ.
Депутат Госдумы Каплан Панеш ранее сказал РИА Новости, что целью законопроекта является уравнивание в правах тех, кто с оружием в руках отражал атаки на приграничные территории с теми, кто воюет в зоне СВО. Он отметил, что это не просто бюрократический жест, - это признание их заслуг и государственная поддержка, которую они заслужили.
Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России.
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