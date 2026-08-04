Путин подписал закон об определении границ рыболовных участков

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков.

Закон позволяет привести условия договоров пользования рыболовным участком к единым параметрам и описать их границы с использованием национальных систем координат.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков и уточняющий обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ позволяет привести условия договоров пользования рыболовным участком к единым параметрам и описать их границы с использованием национальных систем координат, предусмотренных действующим законодательством в сфере геодезии и картографии.

Согласно сопроводительным документам, отсутствие в действующем законодательстве единого подхода при оформлении таких договоров и применение различных (включая иностранные) систем координат для описания границ рыболовных участков приводит к ряду проблем. В частности, регулярно возникают проблемы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, связанные с оформлением правонарушений и определением субъектов правонарушений.

Помимо этого, создается почва для возникновения хозяйственных споров между владельцами соседних участков. Также осложняется оформление изменений границ рыболовных участков, вызванных смещением русел рек и изменением местоположения водных объектов и их береговых линий. Принятый закон позволит эти проблемы решить.

Кроме того, документ уточняет обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Сейчас искусственное воспроизводство должно осуществляться при наличии рекомендаций научно-исследовательских организаций, подведомственных Росрыболовству

Однако из-за неравномерного распределения воспроизводственных мощностей на территории России технически невозможно обеспечить искусственное воспроизводство во всех водоемах. Нет и возможности проводить необходимые научные исследования на всех водоемах для подготовки соответствующих рекомендаций.