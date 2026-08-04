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Путин подписал закон об определении границ рыболовных участков - РИА Новости, 04.08.2026
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18:40 04.08.2026
Путин подписал закон об определении границ рыболовных участков

Путин подписал закон о порядке определения границ рыболовных участков

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков.
  • Закон позволяет привести условия договоров пользования рыболовным участком к единым параметрам и описать их границы с использованием национальных систем координат.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков и уточняющий обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ позволяет привести условия договоров пользования рыболовным участком к единым параметрам и описать их границы с использованием национальных систем координат, предусмотренных действующим законодательством в сфере геодезии и картографии.
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Согласно сопроводительным документам, отсутствие в действующем законодательстве единого подхода при оформлении таких договоров и применение различных (включая иностранные) систем координат для описания границ рыболовных участков приводит к ряду проблем. В частности, регулярно возникают проблемы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, связанные с оформлением правонарушений и определением субъектов правонарушений.
Помимо этого, создается почва для возникновения хозяйственных споров между владельцами соседних участков. Также осложняется оформление изменений границ рыболовных участков, вызванных смещением русел рек и изменением местоположения водных объектов и их береговых линий. Принятый закон позволит эти проблемы решить.
Кроме того, документ уточняет обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Сейчас искусственное воспроизводство должно осуществляться при наличии рекомендаций научно-исследовательских организаций, подведомственных Росрыболовству.
Однако из-за неравномерного распределения воспроизводственных мощностей на территории России технически невозможно обеспечить искусственное воспроизводство во всех водоемах. Нет и возможности проводить необходимые научные исследования на всех водоемах для подготовки соответствующих рекомендаций.
В связи с этим новый закон с 1 сентября 2027 года обязывает пользователей осуществлять искусственное воспроизводство анадромных видов рыб лишь на рыболовных участках, выделенных на внутреннем водном объекте, в котором проходят пути их миграции, а воспроизводство на них обеспечивается федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росрыболовству.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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