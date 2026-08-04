Путин подписал закон о контроле за производством лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о приостановлении лицензий на производство лекарств при выявлении нарушений.

Приостановление действия лицензии и сертификата соответствия возможно на срок до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней для устранения нарушений.

Закон также закрепляет возможность ввоза в Россию образцов лекарств, отобранных в ходе фармацевтических инспекций, и уточняет правила использования фармацевтических субстанций для ветеринарных препаратов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицензии на производство лекарств могут быть приостановлены до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при выявлении нарушений, соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицензии на производство лекарств могут быть приостановлены до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при выявлении нарушений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливаются особенности лицензирования производства лекарственных препаратов для медицинского применения. В частности, предусмотрены правовые последствия в виде приостановления действия лицензии на производство лекарственных средств и сертификата соответствия производства требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (GMP ЕАЭС ).

Приостановление возможно в случае выявления по результатам оценки соблюдения лицензионных требований грубых нарушений, которые являются критическими либо с существенными несоответствиями. Срок приостановления действия лицензии и сертификата составит до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней для устранения нарушений. В случае неустранения нарушений в установленный срок лицензия и сертификат могут быть аннулированы.

Кроме того, закон закрепляет возможность ввоза в Россию образцов лекарств, отобранных в ходе проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС.

Помимо этого, документом уточняется, что при изготовлении лекарственных препаратов для ветеринарного применения допускается использование фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения.