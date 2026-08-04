Путин присвоил пяти россиянкам звание "Мать-героиня"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" пяти россиянкам.
- Медалями ордена "Родительская слава" были удостоены девять семей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" пяти россиянкам, соответствующий указ был опубликован во вторник.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Клименко Елене Юрьевне, Московская область; Усовой Ольге Ивановне, Челябинская область; Худи Нетью Андреевне, Ямало-Ненецкий автономный округ; Целых Светлане Николаевне, Курская область; Шитовой Александре Сергеевне, Свердловская область", - говорится в документе.
Кроме того, орденом "Родительская слава" награждены семьи Архиповых и Николаевых из Москвы, Колбеевых из Новосибирской области, Самуйловых из Нижегородской области и семья Шиндак из Архангельской области.
Медалями ордена "Родительская слава" были удостоены девять семей.