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Павла Шевцова освободили от должности замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 04.08.2026
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18:21 04.08.2026 (обновлено: 18:36 04.08.2026)
Павла Шевцова освободили от должности замглавы Россотрудничества

Путин снял Павла Шевцова с должности замглавы Россотрудничества

© РИА Новости / Нина ЗотинаПавел Шевцов
Павел Шевцов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Павел Шевцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин освободил Павла Шевцова от должности.
  • Павел Шевцов занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Павла Шевцова от должности замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), на которой он проработал почти восемь лет, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Шевцова Павла Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте указа.
Назначен на этот пост он был в августе 2018 года. До этого Шевцов работал в структуре Минэкономразвития.
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