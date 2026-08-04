Путин подписал закон о защите жилищных прав семей погибших участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий жилищные права семей погибших участников СВО.

Закон сохраняет право семей на получение жилья по договору соцнайма и учет нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья еще не реализовала право на получение жилья.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи участников СВО не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливается, что члены семьи погибших участников СВО, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ или провокаций на госгранице и прилегающих к СВО территориях, не могут быть сняты с учета нуждающихся в жилье, если основанием для утраты права на получение жилья по договору соцнайма послужила именно гибель военнослужащего.

Документом уточняется, что при определении общей площади предоставляемого жилья ее размер не подлежит уменьшению в связи с гибелью военнослужащего. Добавляется, что данное правило действует при условии, что члены его семьи уже состояли на жилищном учете на момент наступления таких обстоятельств.

Кроме того, согласно закону, в составе семьи при определении площади жилья будут учитываться все дети погибшего военнослужащего, в отношении которых установлено отцовство в соответствии с Семейным кодексом.

Предусматривается, что действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья еще не реализовала право на получение жилья.