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Путин подписал закон о защите жилищных прав семей погибших участников СВО - РИА Новости, 04.08.2026
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18:17 04.08.2026

Путин подписал закон о защите жилищных прав семей погибших участников СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий жилищные права семей погибших участников СВО.
  • Закон сохраняет право семей на получение жилья по договору соцнайма и учет нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего.
  • Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья еще не реализовала право на получение жилья.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи участников СВО не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается, что члены семьи погибших участников СВО, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ или провокаций на госгранице и прилегающих к СВО территориях, не могут быть сняты с учета нуждающихся в жилье, если основанием для утраты права на получение жилья по договору соцнайма послужила именно гибель военнослужащего.
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Документом уточняется, что при определении общей площади предоставляемого жилья ее размер не подлежит уменьшению в связи с гибелью военнослужащего. Добавляется, что данное правило действует при условии, что члены его семьи уже состояли на жилищном учете на момент наступления таких обстоятельств.
Кроме того, согласно закону, в составе семьи при определении площади жилья будут учитываться все дети погибшего военнослужащего, в отношении которых установлено отцовство в соответствии с Семейным кодексом.
Предусматривается, что действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья еще не реализовала право на получение жилья.
Также подчеркивается, что члены семей погибших бойцов, которые были сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях по основанию, связанному с гибелью кормильца, восстанавливаются на таком учете с даты первоначальной постановки, для этого нужно будет подать заявление по месту учета.
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