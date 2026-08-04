Путин подписал закон о едином подходе к развитию инвестиций в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон для обеспечения единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в регионах.

Закон предусматривает преимущества для бизнеса, включая принцип «одного окна» при сопровождении инвестпроектов и упрощение взаимодействия с госорганами.

Документ закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития и инвестиционных комитетов, а также участие в мониторинге эффективности инвестиционной деятельности.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон для обеспечения в регионах России единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дает бизнесу ряд преимуществ, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин . Во-первых, инвесторы смогут получать актуальную информацию о мерах господдержки и нюансах реализации проектов. Во-вторых, вводится принцип "одного окна" - при сопровождении инвестпроектов инвесторам не придется самим тратить время на подготовку и подачу документов, будет осуществляться представление их интересов при получении необходимых услуг. Кроме того, упрощается взаимодействие с госорганами.

Документ законодательно закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития (специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами) и инвестиционных комитетов, утверждению инвестиционных деклараций, формированию механизма обратной связи с инвесторами.

Закрепляются и полномочия субъектов РФ по участию в мониторинге достижения целевых показателей эффективности реализации инструментов, направленных на обеспечение в регионах единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капвложений. Мониторинг будут проводить федеральные органы, причем участвовать в его проведении смогут и общественные объединения предпринимателей.

Перечень соответствующих целевых показателей и порядок проведения мониторинга будет устанавливать правительство РФ. Доклад о результатах мониторинга кабмин ежегодно будет представлять президенту России и размещать на своем официальном сайте.

Помимо этого, за муниципалитетами закрепляются полномочия утверждать инвестиционные профили муниципальных образований и назначать из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание в таких образованиях благоприятных условий для развития капитальных вложений.

А за госкорпорацией "ВЭБ.РФ" закрепляются функции специализированной организации по поддержке и сопровождению инвестпроектов в целях обеспечения благоприятных условий для их реализации. Порядок осуществления таких функций, включая критерии инвестпроектов, будет устанавливаться в меморандуме о финансовой политике ВЭБа, который утверждает правительство.

Среди этих функций - информирование о мерах государственной и иной поддержки в сфере капвложений; содействие органам власти субъектов РФ в подготовке инвестиционных предложений и в привлечении инвесторов, в том числе иностранных; взаимодействие с региональными агентствами развития и другие.