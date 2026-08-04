Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесов на Байкале

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при утрате ими полезных функций.

Закон допускает строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с расчисткой земель лесного фонда и переводом их в другие категории.

В лесах национальных и природных парков, государственных природных заказников запрещается рубка лесных насаждений в целях заготовки древесины.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимую при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов, соответствующий Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимую при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятым законом разрешаются рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которые утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции, при условии, что иные способы сохранения лесов не обеспечивают их замену на насаждения, сохраняющие целевое назначение защитных лесов. При этом перечень таких участков определит правительство РФ на основании решения специальной комиссии.

Документом также устанавливается, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с осуществлением расчистки от лесных насаждений и переводом указанных земель в земли иных категорий.

Кроме того, закон устанавливает, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, а также государственных природных заказников, запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины, а также расчистка от лесных насаждений.