Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.
- Закон вносит изменения в Лесной кодекс, разрешая обустраивать дорожки по существующим тропинкам в рекреационных лесах без вырубки деревьев.
- Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятым законом вносятся изменения в Лесной кодекс, которые разрешают обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует вырубки леса - ни сплошной, ни выборочной. Это касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны.
Кроме того, документ уточняет, что перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечень некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, будет утверждаться правительством, в том числе для городских лесов.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.