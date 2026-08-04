Путин подписал закон об усиленной квалифицированной электронной подписи

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, позволяющий международным и межправительственным организациям в России получать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП).

С 1 сентября 2027 года квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП международной и межправительственной организации, а также их филиалам и представительствам будет выдавать удостоверяющий центр ФНС России.

Предусматривается введение и использование единой формы машиночитаемой доверенности операторами государственных и муниципальных информационных систем.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий международным и межправительственным организациям в России получать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП), соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий международным и межправительственным организациям в России получать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование отношений в области использования электронных подписей при гражданско-правовых сделках, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, совершении иных юридически значимых действий.

России. Закон разрешает с 1 сентября 2027 года выдавать квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП международной и межправительственной организации, а также их филиалам и представительствам. Выдавать такие сертификаты будет удостоверяющий центр ФНС

Квалифицированный сертификат - это электронный или бумажный документ, который выдает удостоверяющий центр или его доверенное лицо. Он подтверждает принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата. Квалифицированный сертификат используют для подписания электронных документов.

Одновременно устанавливается порядок идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства, обратившегося в удостоверяющий центр ФНС России за квалифицированным сертификатом. Идентификация физлица, обратившегося в удостоверяющий центр от имени международной и межправительственной организации, будет возможна без его личного присутствия, на основании сведений из единой биометрической системы.