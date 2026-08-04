Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о расширении оснований для выдворения мигрантов - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 04.08.2026
Путин подписал закон о расширении оснований для выдворения мигрантов

Путин подписал закон о расширении перечня статей КоАП с выдворением мигрантов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение из России.
  • Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45, включая правонарушения, связанные с дискриминацией, неповиновением законным требованиям представителей власти, мелким хулиганством, нарушением правил митингов и другими.
  • Закон также повышает штрафы по ряду миграционных статей и исключает для нарушителей возможность ссылаться на гуманитарные обстоятельства, чтобы избежать выдворения.
МОСКВА, 4 авг. - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам, помимо штрафа, будет грозить выдворение из России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45. Согласно документу, выдворение вводится за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф для граждан от 1 до 3 тысяч рублей. После вступления закона в силу для иностранцев наказание будет включать такой же штраф, но с обязательным выдворением.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета НДС
Вчера, 17:44
Кроме того, выдворение будет грозить за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предполагает штраф от 5 до 7 тысяч рублей или арест до 15 суток, но не содержит выдворения.
Также выдворение вводится за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии - сейчас статья 19.3 КоАП предусматривает за это только штраф или арест, а для иностранцев добавляется наказание в виде штрафа от 2 до 4 тысяч рублей с обязательным выдворением.
Кроме того, в перечень вошли мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшая помехи, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций, употребление наркотиков в общественных местах.
Выдворение будет применяться и за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, а также злоупотребление свободой массовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" до 2031 года
Вчера, 17:47
Отдельно в перечень вошли нарушение правил деятельности иноагента, нарушение режима чрезвычайного и военного положения, нарушение режима контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, а также производство и распространение экстремистских материалов.
Одновременно закон повышает штрафы по целому ряду миграционных статей. За нарушение правил въезда или режима пребывания минимальный штраф для иностранцев вырастет с 2 до 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение - с 5-7 до 7-9 тысяч. За незаконную трудовую деятельность штраф также увеличится с 2 до 4 тысяч рублей, за повторную - с 5-7 до 7-9 тысяч. За нарушение правил приглашения иностранцев, представление ложных сведений при миграционном учете и другие нарушения штрафы также повышаются - в среднем с 2 до 4-6 тысяч рублей.
Кроме того, документ исключает для нарушителей по этим составам возможность ссылаться на семейное положение, срок проживания в России и другие гуманитарные обстоятельства, чтобы избежать выдворения. Сейчас такая возможность предусмотрена частью 3.8 статьи 4.1 КоАП, однако новый закон расширяет перечень статей, по которым суд не сможет заменить выдворение штрафом.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.
Логотип биткоина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
В России легализовали обращение криптовалют
Вчера, 16:23
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала